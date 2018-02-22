ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ı kapsayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi ile Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayarak iki kıta arasında ticari potansiyelin artmasına katkı sunduklarını belirtti.

Coşkunyürek, Ankara YHT Gar'da düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Çalıştayı'nın açılışında, ulaştırma sektöründe geliştirilecek projelerin ülke ekonomisine ve dolayısıyla çevredeki ülkelere önemli katkılar sağladığını söyledi.

Son yıllarda Çin'in ekonomik büyümesi ve bunun neticesinde ortaya çıkan doğudan batıya yük hareketinin güzergah üzerinde yer alan ülkelere önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Coşkunyürek, son 15 yılda hızla büyüme kaydeden Türkiye'nin de önümüzdeki yıllarda büyümesini sürdürmek adına üretim ve ihracat odaklı ticaret hacmini artırmaya yöneldiğini dile getirdi.

Coşkunyürek, ulaştırma sektörünün Türkiye'nin ve Çin'e kadar uzanan güzergaha komşu ülkelerin ticaretini canlandıracak en önemli araç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çin'in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. yüzyıl deniz üzerinden İpek Yolu Programı, ulaştırma ağının genişletilmesini amaçlayan projeler olmasının yanı sıra, Orta Asya ve Hazar bölgesi ülkelerinin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak önemli projelerdendir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ı kapsayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projemiz ile Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayarak iki kıta arasında ticari potansiyelin artmasına katkı sunuyoruz."

Yapılan büyük projelerin, hem bölge ülkelerinin refahına hem de ekonomik büyüme ve kalkınmalarına önemli oranda destek sağlayacağını ifade eden Coşkunyürek, doğu-batı eksenli ulaştırma koridorunun, enerji alışverişini ve mal ticaretini sağlayarak ekonomik girdi elde edilmesinin yanı sıra halklar arasında kültürel ve sosyal etkileşimle yakınlaşmaya imkan vereceğini anlattı.

- "Orta Koridor, bölgede ulaştırma faaliyetlerini canlandıracak"

Coşkunyürek, Çin'in mevcut yıllık 240 milyon tona ulaşan Batı Avrupa ve ABD konteyner hareketliliği bulunduğunu, Batı Avrupa'ya deniz yoluyla 42-60 günde bunların taşınabildiğini, Hazar üzerinden taşınması halinde ise bu sürenin 12-15 güne inebileceğini kaydetti.

Yüksel Coşkunyürek, şöyle konuştu:

"Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ve ülkelerimizin de üzerinde bulunduğu Orta Koridor, bölgede ulaştırma faaliyetlerini canlandıracak, ekonomiye ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bir ulaştırma güzergahıdır. Güzergah üzerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi Orta Koridor'un tercih edilen bir rota haline gelmesi için önemli bir gerekliliktir. Orta Koridor'un en önemli parçalarından biri olan Hazar geçişlerinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyen idari ve teknik engelleri bertaraf etmek, bu konuda temel amaçlardan biri olmalıdır. Bu noktada, hem Türkmenistan'a hem de Azerbaycan'a Hazar geçiş ücretleriyle ilgili yaptıkları indirimlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Amaçlarının taşımacılar açısından bu güzergahı doğu-batı yük akışında birinci alternatif yapmak olduğunu belirten Coşkunyürek, diğer güzergahlardan daha yüksek maliyetlere taşımacılık yapıldığından bu hatta iyileştirmelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Coşkunyürek, Orta Koridor'un dahil olduğu ülkelerde taşımacıların seyahatleri açısından teknik ve idari prosedürleri kolaylaştıran bir dizi önlem alınması kanaatinde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eğer Orta Koridor'un işleyen bir saat gibi herhangi bir aksaklığa ve probleme sebebiyet vermeden etkili ve verimli olmasını istiyorsak, ülkeler arasında herhangi bir idari veya teknik engel olmaması elzemdir. Orta Koridor'da yer alan bölge ülkelerinin gerçekleştirdiği toplam ticaret hacminin yalnızca yüzde 5'lik kısmı, bölge içi ticaretten kaynaklanmaktadır."

Bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ticari entegrasyonun sağlamasında ulaştırmanın önemli bir araç olduğuna inandıklarını ifade eden Coşkunyürek, bu konuda kendilerine düşen görevin, Orta Koridor'u tüm bölge ülkelerinin ve halklarının refahına katkı sağlayan bir ulaştırma ve barış koridoru haline gelebilmesi için gerekli adımları atmak olduğunu söyledi.

Coşkunyürek, güzergahın, Orta Asya-Avrupa hattındaki taşımalarda hem karayolu hem de demiryolu açısından ilk tercih olmasını isteyen Coşkunyürek, bunu sağlamak için bütün ülkelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Bölgede üç ülke tarafından gerçekleştirilen BTK Demiryolu gibi zorlu bir projenin sürdürülmesi ve aktif bir şekilde çalışması için yine üç ülkenin yakın ve uyumlu bir iş birliği sürdürdüğüne işaret eden Coşkunyürek, "Dileğim, ülkelerimiz arasındaki bu iş birliğinin bölgemize örnek olması ve artarak ve çok boyutlu şekilde sürdürülmesidir." dedi.

Öte yandan, daha önce çalıştaya katılacağı bildirilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik'in Adana'daki cenaze törenine katılması nedeniyle etkinlikte bulunamadı.