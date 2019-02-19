Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru toplantısı yapılacak

BAKÜ (AA) - Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru projesinin katılımcı ülkelerinin yetkilileri yarın Bakü'de bir araya gelecek.

Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan projeyle ilgili ülkelerin bakan ve üst düzey yetkilileri Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'nda, projede gelinen son durumu ele alacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de açılışına katılacağı toplantıda, Avrupa Birliği (AB), ABD, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan, San Marino, Romanya, Türkmenistan, Bosna Hersek ve Macaristan'dan yetkililer yer alacak. Toplantıya Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılması bekleniyor.

British Petroleum, Snam, LNG Croatia, Plinacro, İCGB AD, Transgaz ve Fluxys gibi enerji şirketleri temsilcilerinin yer alacağı toplantıya, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası yetkilileri de katılacak.

Toplantıda, Güney Gaz Koridorunda bugüne kadar gelinen noktaya ilişkin raporlar sunulacak ve projenin finansmanıyla koridorun daha da genişletilmesi konuları müzakere edilecek.