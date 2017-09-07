Bal hasadını bitiren arıcılar dönüş yolunda

ORDU (AA) - İlkbaharda yaylalara göç eden Karadenizli arıcılar, bal hasadını tamamlamalarının ardından memleketlerine dönmeye başladı.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 500 Ordulu arıcının, mayıs ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göç ettiğini söyledi.

Arıcıların yaklaşık 45 ilin yaylalarına giderek sezonu buralarda geçirdiğini dile getiren Çiftçi, sezonun bittiğini, birçok arıcının hasatlarını tamamlayarak memleketlerine dönmeye başladığını belirtti.

Çiftçi, dönüşlerin eylül sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, "Genel olarak baktığımızda arıcılarımız sezondan çok memnun değil. Geçen sezona oranla yüzde 25 düşüş söz konusu. Bunun nedenlerinin başında hava şartları geliyor. Arıcılar için ilkbahar çok soğuk, yaz ise çok kurak geçti." dedi.

Dengesiz iklim şartlarının bal rekoltesine olumsuz etkilediğini kaydeden Çiftçi, hasadı tamamlayan arıcıların ballarının satışını yaptığını söyledi.

Çiftçi, toptan satışta süzme balın kilogramının 13 liradan alıcı bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bal rekoltesinin düşmesi sonucu fiyatlarda da artış var ancak bu, arıcılarımızı memnun etmemektedir. Çünkü binlerce arıcımız yaylalara göç ederken bankalardan kredi kullanmıştı. Şimdi arıcılarımız bu kredilerini kapatmak için ballarını en iyi fiyattan satışa sunmak isteyecektir."

Sahte balın arıcıları mağdur ettiğine dikkati çeken Çiftçi, yetkililerin denetimlerini daha da sıklaştırmasını istedi.

Bal üreticisi Şerafettin Yıldırım ise sezonu 300 kovanla Erzurum'da geçirdiğini belirterek, "Bal hasadını tamamladıktan sonra memleketimize döndük. Açıkçası sezon bizim adımıza çok iyi geçti diyemeyiz. Çünkü olumsuz hava şartları arılarımızı olumsuz etkiledi. Bundan dolayı istediğimiz bal hasadını yapamadık." dedi.



