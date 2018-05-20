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Bal küresel pazarı 2,4 milyon tona ulaşacak

- Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak: - "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün en son yayınlanan verilerine göre dünyada 143 ülkede 1 milyon 510 bin 568 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Bal küresel pazarının 2022 yılına kadar 2,4 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir"

Bal küresel pazarı 2,4 milyon tona ulaşacak

ORDU (AA) - Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, bal küresel pazarının 2022 yılına kadar 2,4 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Konak, "20 Mayıs Dünya Arı Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bal verimi, geniş flora sahaları, mevsimleri ve topografik yapısı itibarıyla arıcılık konusunda son derece şanslı olduğunu belirtti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya değinen Konak, "Enstitüde yapılan bir çalışmada, arı ürünleri konusunda tüketicilerin yüzde 32,3'ünün propolisi, yüzde 16,8'inin arı sütünü, yüzde 13,5'inin poleni, yüzde 49,2'sinin arı zehrini bilmedikleri tespit edilmiştir. Dünyada arıcılık ürünleri pazarının ise yıllık yaklaşık yüzde 9 büyüdüğü görülmektedir." ifadesini kullandı.
Türkiye ve dünyada üretilen bal miktarına dikkati çeken Konak, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) en son yayınlanan verilerine göre, dünyada 143 ülkede 1 milyon 510 bin 568 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Bal küresel pazarının 2022 yılına kadar 2,4 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2014 yılı itibarıyla Türkiye'nin üretimi 103 bin 525 ton olup dünya üretimi içerisindeki payı yüzde 6,85 iken Ordu'nun 2017 üretimi ile bu veriler karşılaştırıldığında, dünyada üretilen 100 kilogram balın 1 kilogramı ilimizde üretilmektedir."
Konak, Dünya Arı Günü dolayısıyla Ordu Arıcılık Enstitüsünde arıcılık alanında uzmanlaşmış isimlerin katılacağı bir dizi etkinlik düzenleneceğini de belirtti.


 

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Ordu Arıcılık Araştırma EnstitüsüBalArıcılık
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