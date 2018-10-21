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Bal üreticilerinden raftaki fiyatlara tepki

- Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Arıcıdan kilogramı 11 liraya alınan bal, marketlerde 45 liraya satılıyor. 11 liraya alınan bal, 45 liraya satılamaz" - "Üretici zaten 11 liraya fedakarlık yapıyor. Bir fedakarlık da marketler ve aracılar yapacak" - "Türkiye'de arıcılık sektörüne hizmet edilecekse desteklemelerden önce piyasanın düzeltilmesi gerekli"

Bal üreticilerinden raftaki fiyatlara tepki
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MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıdan kilogramı 11 liraya alınan balın marketlerde 45 liraya satıldığını belirterek, "11 liraya alınan bal, 45 liraya satılamaz." dedi.

Şahin, AA muhabirine, ilkbahardaki yağışlar dolayısıyla "bal çok olacak" düşüncesiyle sevindiklerini, yağışların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ters etki yaptığını söyledi.

İç ve doğu bölgelerdeki yağışlarla esen samyelinin bütün çiçekleri kuruttuğunu anlatan Şahin, bu nedenle söz konusu bölgede bal rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 70'lere varan bir düşüş olduğunu dile getirdi.

Geçen yılki çam balı üretimiyle bu seneki üretim arasında fazla bir fark yaşanmadığına değinen Şahin, şu anda çam balı üretiminde bir sıkıntı olmadığını, çiçek balı üretimindeki düşüşü de çam balıyla kapattıklarını ifade etti.

Küresel iklim değişikliklerinden en az zarar görenin çam balı alanları olduğunu anlatan Şahin, çam balı üretim alanlarının planlı şekilde genişletmesi gerektiğini bildirdi.

- "Piyasanın düzeltilmesi gerekiyor"

Çam balı üretiminin yılık 100 bin tonlara çıkarılırsa hem ihracatın artacağını hem de ülkenin ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Şahin, Türkiye'nin yurt dışına sattığı tek balın çam balı olduğunu kaydetti.

Bir teneke balın 28 kilogram geldiğini, bunun üreticiye maliyetinin 424 lira olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Arıcıdan kilogramı 11 liraya alınan bal, marketlerde 45 liraya satılıyor. 11 liraya alınan bal, 45 liraya satılamaz. Üretici zaten 11 liraya fedakarlık yapıyor. Bir fedakarlık da marketler ve aracılar yapacak. Arada 34 lira gibi bir fark var. Bunun düzeltilmesi lazım. Türkiye'de arıcılık sektörüne hizmet edilecekse desteklemelerden önce piyasanın düzeltilmesi gerekli."

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ArıcılıkBal üretimiMuğlaTürkiye Arı Yetiştiricileri Merkez BirliğiZiya Şahin
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