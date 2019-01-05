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Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçılık faaliyetinde bulunacak gemilere boy uzunluğuna ve faaliyet tipine bağlı olmaksızın, Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazı taktırılmasını zorunlu kılabilecek. Tarım ve Orman...

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği'nde değişiklik
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçılık faaliyetinde bulunacak gemilere boy uzunluğuna ve faaliyet tipine bağlı olmaksızın, Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazı taktırılmasını zorunlu kılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğ, balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilerin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Buna göre, boy uzunluğu 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerine, kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile yaptıkları faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesinde ve bunlara ilişkin verilerin Bakanlığa gönderilmesinde kullanılmak üzere tBAGİS cihazının taktırılması zorunlu olacak.

Bakanlık, boy uzunluğuna ve faaliyet tipine bağlı olmaksızın, balıkçılık faaliyetinde bulunacak diğer gemilere de BAGİS cihazı taktırılmasını zorunlu kılabilecek. BAGİS cihazının temini ve gemilere takılmasıyla ilgili masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olacak.

Gemilere takılan BAGİS cihazlarına, bakanlık yetkilisi veya bakanlıkça yetkilendirilenler dışında arıza durumu dahil olmak üzere hiçbir şekilde müdahalede bulunulmayacak.

BAGİS cihazı, balıkçılık faaliyetinde bulunan gemilere, kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile yaptıkları faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesinde ve bunlara ilişkin verilerin Bakanlığa gönderilmesinde kullanılmak üzere takılan, tüm donanım ve ekipmanları ile elektronik seyir defteri olarak tanımlanıyor.

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Balıkçı Gemilerini İzleme SistemiBalıkçılık FaaliyetiTarım Ve Orman Bakanlığı
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