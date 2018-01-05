Balıkçılar umudunu istavrite bağladı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde av mevsimine bereketli başlayan ancak kasım ayından bu yana beklediğini bulamayan balıkçılar istavrit umudu ile denize açılıyor.

Sezona iyi başlayan balıkçılar, istedikleri verimi alamayınca yeni yılda umutlarını istavrite bağladı.

Gün içinde ağlarını onaran balıkçılar, havanın kararmaya başlamasıyla denize ağ atmak için limandan ayrılıyor.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon balıkçıların denizden istediği verimi alamadığını söyledi.

Bu sezon Marmara'da palamut ve lüferin olmadığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılığın saati belli olmuyor. Deniz ne zaman ne gösterirse ona göre balıkçılar hareket ediyor. Bu sezon açılalı 4 ay oldu ama daha balıkçıların 2 gün üst üste bol avcılık yaptığını görmedik. Balıklar Marmara'dan başka tarafa göç etti galiba. Bu sezon balıkçılar genelde istavritle döndü kıyıya." dedi.

Ordu'dan balık avcılığı için Tekirdağ'a gelen Raşit Topal da kış mevsiminin gelmesiyle sadece geceleri avlanmaya çıktıklarını, gündüzleri de ağlarını onardıklarını kaydetti.

Bu yıl balıkçıların yüzünün istavritle güldüğü dile getiren Topal, şunları söyledi:

"Sezon ilk açıldığında sürekli çalışıyorduk. Balık nerede varsa biz de oradaydık. Büyük gırgırlarla balık akımı olan yerlere doğru avlanmaya gidiyorduk. Daha sonra balık olmayınca, durgunluk yaşanmaya başlayınca biz de karada istirahat edip ağ onararak zaman geçiriyoruz. Kış döneminde geceleri çalışmaya başladık. Bu aralar denizden istavritle dönüyoruz. Bazen hamsi de denk geliyor. Ama çok az miktarda, yeteri kadar balık yok."











