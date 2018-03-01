Balıkesir ekonomisini kanatlı sektörü sırtlıyor

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Türkiye'de geçen yılın rakamlarına göre ördeğin yüzde 24'ünü, etlik tavuğun yüzde 12'sini, yumurta tavuğunun yüzde 6'sını yetiştiren, tavuk etinin yüzde 25'ini üreten Balıkesir'in ekonomisini kanatlı sektörü sırtlıyor.

AA muhabirinin TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, geçen yıl toplam kümes hayvanı sayısı 2016'ya göre yüzde 4,4 arttı.

Geçen yıl sonu itibarıyla et tavuğu sayısı yüzde 0,4 artışla 221,2 milyona, yumurta tavuğu sayısı yüzde 11,8 artışla 121,6 milyona çıktı.

Hindi sayısı yüzde 21,7 artışla 3,9 milyona, ördek sayısı yüzde 18,8 artarak 492 bine, kaz sayısı ise yüzde 4,8 artış göstererek 978 bine yükseldi.

Kanatlı sektöründe önemli konumda bulunan Balıkesir'de ise ülke toplamının yüzde 12'sine denk gelen 26 milyon 875 bin et tavuğu bulunuyor. Et tavuğu üretiminde Bandırma ilçesi 5 milyona yakın rakamla ilk sırada gelirken, bunu 3 milyon 800 bin ile Karesi ve 2 milyon 400 bin ile de Erdek ilçeleri izledi.

7 milyon 379 bin adetle ülkedeki yumurta tavuğunun yüzde 6'sına sahip olan Balıkesir, yıllık yumurta üretiminde dördüncü sırada bulunuyor. Yumurta tavuğu üretiminde de Bandırma 3 milyon 380 bin ile ilk sırada yer alıyor.

Yaklaşık 10 bin kaz (ülke toplamının yüzde 1'i) ve 125 bin hindinin bulunduğu (ülke toplamının yüzde 3,2'si) Balıkesir, ördek üretimiyle de önde geliyor. Önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 90'lık artışla geçen yıl 117 bin ördek sayısına ulaşan Balıkesir, bu alanda ülke üretiminin yüzde 24'ünü karşılıyor.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatlı hayvan sektörünün Balıkesir'de çok geliştiğini ve ilin ihracatının yüzde 20'sini bu sektörün oluşturduğunu söyledi.

Beyaz et üretiminde genellikle lider konumda olan Balıkesir'in yumurta sektöründe de ilk 5'te yer aldığını vurgulayan Kula, "Balıkesir, 100 milyon dolar seviyelerinde yumurta ve beyaz et ihracatı yaptı. Beyaz ette ihracatımız ağırlıklı Irak olmak üzere Ortadoğu ülkeleridir." dedi.

Sektörün istihdama katkısının da büyük olduğunu ve işsizliği azaltmada etkin rol oynadığını dile getiren Kula, yaklaşık 20 bin kişinin sektörde çalıştığını aktardı.

- 100 bin kişi ekmek yiyor

Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran da geçen yıl üretilen 2 milyon 200 bin ton tavuk etinin yüzde 25'ini yani yaklaşık 550 bin tonunu Balıkesir'in ürettiğini söyledi.

Duran, 20 ilçenin 17'sinde toplamda bine yakın kümes bulunduğunu vurgulayarak, "Balıkesir'de marka değeri olan 5-6 büyük firma var. Bunlar üretim yapıp, dünya piyasasına sunuyor. Kanatlı hayvan sektörünün bir avantajı da şu, kümeslerimizin yüzde 99'u kırsal yerlerde. Yani köyden, kente göçü önlüyor. Bu sektör yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bunları aileleriyle ele alırsak yaklaşık 100 bin kişi ekmek yiyor." diye konuştu.



