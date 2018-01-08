Balıkesir kuzu etine coğrafi işaret aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Ticaret Borsası'nın girişimleri sonucunda "Balıkesir Kuzu Eti"ne coğrafi işaret alındı.

"Balıkesir Kuzu Eti" coğrafi işareti, Balıkesir Ticaret Borsası'nın 28 Aralık 2016'da yaptığı başvurunun 23 Haziran'da Türk Patent ve Marka Kurumu resmi bülteninde yayınlanması ve 6 aylık askı sürecinin ardından 2 Ocak'ta 314 tescil numarasıyla Borsa adına tescil edildi.

Balıkesir merkez ve ilçelerinde yetiştirilen merinos ve kıvırcık melezi koyunların 125-135 günlük ve ortalama 40-45 kilogram canlı ağırlığa ulaşmasıyla elde edilen Balıkesir kuzusu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında "ISO 4121 Skalalar ile Kalite Değerlendirmesi" yöntemiyle test edildi. Bu analizlerde Balıkesir kuzusunun tadı, kokusu ve lezzeti testten geçirildi, renk parametreleri ve kimyasal özellikleri tespit edildi.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, yaptığı açıklamada, 3 yıldır çok titiz çalıştıklarını söyledi.

Kula, çok zor bir süreci başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Balıkesir kuzusunun coğrafi işaret alması Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyor. Daha önce bu şekilde kırmızı ete alınmış bir coğrafi işaret yok. Alınan bu coğrafi işaretle hem üreticilerimiz daha fazla kazanç elde edecek hem de tüketici gerçek Balıkesir kuzusu etine sağlıklı bir şekilde ulaşacak." ifadesini kullandı.

Balıkesir kuzusunun doğumdan sonra kulak küpesi takılarak, kayıt altına alınacağını aktaran Kula, şunları kaydetti:

"Balıkesir kuzusu, ruhsatlı kesimhanelerde kontrol edilerek kesilecek, karkas üzerine coğrafi işaret logolu barkot etiketlenecek ve borsamızca yetkilendirilerek siteme dahil edilen ve 'Balıkesir kuzu eti' ve mamulü satmaya hak kazanan market, süper market, kasap, restoran zincirinde kontrollü olarak tüketiciye ulaşacaktır. Ben bu sayede gerçek 'Balıkesir Kuzu Eti'nin, tüketiciye güvenle ulaşacağını, coğrafi işaret kullanım belgesi olan, üretici, kesimhane, market, kasap ve restoran kazançlarının artacağını düşünüyorum. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, altyapısı kurularak devreye girecek Balıkesir kuzu eti coğrafi işaretli üretim sisteminin Balıkesir için, üretici, kesimhane, ticarethane ve tüketicilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."