Balıkesir'de çeltik ekimi başladı

BALIKESİR (AA) - Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde ekim başladı.

Bu yıl 65 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılması beklenen ilçede, çalışmaların haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ekim öncesi hazırlanan alanların 10 santimetre yüksekliğinde suyla doldurulmasından sonra çiftçiler, sırt motorları ve traktörlerle çeltik tanelerini dekara 20 kilogram olmak üzere suyla buluşturuyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 60 bin dekar olan çeltik ekim alanının bu sene 65 bin dekara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Sulanabilir arazilerin artmasıyla ekim alanının da genişlediğini belirten Danç, "Çeltik, cinsine göre 120 ila 150 günde hasat durumuna geliyor. Bölgemizde baldo, Osmancık ve yabancı olmak üzere üç çeşit çeltik ekimi yapılıyor. Çiftçi bu konuda arayış içinde. Hastalığa dayanıklı, boy yapmayan, yatmayan, verimi bol olan çeşitler üzerinde durmakta, tabii, gözle görürse o çeşitleri tercih etmektedir." dedi.

Danç, bu yıl su, mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.