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Balıkesir'de saniyede bir koli yumurta üretiliyor

- Balıkesir, geçen yıl yaklaşık 1 milyar adet yumurta üretimiyle ilk 4 il içinde yer aldı - Saniyede yaklaşık 30'lu bir koli yumurtanın üretildiği kentteki üreticiler, 20 milyon dolarlık ihracatlarını artırmayı hedefliyor

Balıkesir'de saniyede bir koli yumurta üretiliyor

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurta üretiminin yapıldığı 2017'de Balıkesir, saniyede yaklaşık 31 adetlik üretimiyle Afyonkarahisar, Konya ve Manisa'nın ardından 4. sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl yumurta üretimi, 2016'ya göre yüzde 6,5 artışla 19 milyar 281 milyon adede ulaştı.

Ülke üretiminde Afyonkarahisar 3 milyar 456 milyon yumurtayla birinci sırada yer alırken, bu kenti 3 milyar 124 milyonla Konya, 2 milyar 419 milyonla Manisa, 983 milyonla Balıkesir ve 948 milyonla Bursa izledi.

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, Türkiye'de yaklaşık 20 milyar yumurtanın üretildiği 2017'de Balıkesir'in 1 milyara yakın adetle ilk 4 il içinde yer aldığını söyledi.

Yıllık 983 milyon adetlik üretimin saniyede 31 yumurta anlamına geldiğini vurgulayan Kula, şöyle konuştu:

"Buna göre saniyede yaklaşık 30'lu bir viyol (koli) yumurta üretiyoruz. Bizim hedefimiz saniyede 1,5 viyole çıkarmak. Daha fazla üretim ve ihracat yapmak. Ülkemize daha çok döviz getirmek istiyoruz. Daha fazla istihdam sağlamak temel hedefimiz. Biz yumurta fiyatlarının çok yükselmesini veya çok düşmesini istemiyoruz. Biz az kazanalım ama mevcudiyetimize devam edelim, hayatımızı sürdürelim, hedefimiz büyüme yönünde olsun. Bazen yumurta fiyatları çok pahalandı diye tüketici şikayet ediyor ama biz üreticiler olarak da çok zarar ettiğimiz zamanlar oluyor. Şu anda yumurta 26 - 27 kuruş civarında."

- Yumurta ihracatı Ortadoğu'ya

Özelikle İran'da kuş gribi hastalığının görülmesinin ardından Ortadoğu ülkelerinin yumurta ihtiyacını Türkiye'den sağladığını ifade eden Kula, geçen yıl 376 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini söyledi.

İhracatın sektör için çok önemli olduğunu ve fiyatı dengelediğini aktaran Kula, "Balıkesir'den de yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde ihracat oldu. İhracat genelikle Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. Biz bu ihracatı artırmak istiyoruz." dedi.

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