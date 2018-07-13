Balkan çıkarması Gündem Ekonomi’de Gündem Ekonomi’nin bu haftaki konuğu Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan olacak.

Celal Toprak ve Recep Erçin’in sunduğu ve ekonomide gündemi yakalayan Gündem Ekonomi’nin bu haftaki konuğu Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan olacak. Uluğtürkan’ın önderlik ettiği ve geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Makedonya ekonomi çıkarmasının ele alınacağı programda Halkbank’ın Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı ile Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademovski ele ele vererek yazdıkları başarı öyküsü konuşulacak.

Bu birlikteliğin de katkısı ile Makedonya’da TAV, Limak ve çok sayıda Türk şirketi önemli yatırımlara imza atmıştı.

Yine yatırımların da ele alınacağı programda ayrıca Mehmet Uluğtürkan’ın yazdığı ve kısa zamanda birbiri ardına baskı yaparak ses getiren romanı konuşalacak. Program 15 Temmuz Pazar günü saat 19.30’da Ulusal Kanal’dan izlenebilecek.





