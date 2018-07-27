Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon spor Eto Hanzade Doğan Boyner
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması

- Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek isimler belirlendi

Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması

ANKARA (AA) - Türkiye'yi, 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek isimler belli oldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler yarışmayla belirlendi.

Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayan yarışmanın ilk Türkiye seçmeleri 11 Mayıs'ta Eskişehir'de yapıldı. 35 kadın ve 65 erkek sporcunun ter döktüğü yarışma sonucu, erkeklerde ilk 10 ve kadınlarda ilk 6 sırada yer alanlar 18-19 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerine katıldı. Seçmelerde, kadınlarda ilk 3’e, erkeklerde ilk 5'e giren sporcular 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye ve PTT AŞ'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kadınlarda Ankara PTT Başmüdürlüğünden Esra Sağlam ve Fatma Temel, İzmir PTT Başmüdürlüğünden Gülşen Eser, erkeklerde Ankara PTT Başmüdürlüğünden Serkan Doğan, Van PTT Başmüdürlüğünden Tarık Karabulut, PTT AŞ Genel Müdürlüğünden Hanifi Çobanoğlu, Düzce PTT Başmüdürlüğünden Selim Köseer ve İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden Erdem Vural Milli Takım kadrosunda yer aldı. Sporcular, Bosna Hersek'te başarılı sonuç almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş YarışmasıPTT
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5