Balkanlar’daki franchise ağına Makedonya’yı ekledi

Türkiye’nin global markası Bürotime; 4 Ekim 2018’de Makedonya’nın başkenti Üsküp’te showroom açarak Balkanlar’daki zengin franchise ağına bir yenisini daha ekledi. Makedonya’nın köklü firmalarından Sps Engineering iş birliğiyle açılan, 367 m2 alana sahip konsept showroomda Red Dot Design, iF Design ve German Design gibi önemli tasarım ödüllerine sahip Bürotime ürünleri yer alıyor. Keyifli bir kokteyl eşliğinde gerçekleşen ve Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, Bürotime Genel Müdürü Şaban İren, Bürotime Uluslararası Satış Direktörü Ahu Akder’in ev sahipliği yaptığı açılışa; Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ajdovan Ademovski, Üsküp Ticaret Müşaviri Taner Demirci’de katılım gösterdi.



Umman, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail’den sonra Lübnan



Orta Doğu Bölgesi’ne güçlü franchise ağı ile hâkim firma olan Bürotime, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açtığı konsept showroomla bölgedeki duruşunu güçlendirmeye devam ediyor. Firmanın 18 yıldır birlikte çalıştığı, Lübnan’ın önde gelen firmalarından Sleep Comfort iş birliği ile açılan showroom; Beyrut’un önemli ve en işlek caddelerinden Khodr Caddesi’nde konumlanıyor. 6 Kasım 2018 tarihinde seremoni eşliğinde gerçekleşen açılışa Bürotime heyetinin yanı sıra Türkiye-Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Ticaret Ateşesi ile bölgenin önde gelen iş insanları, tasarımcı ve mimarları katıldı. Açılışının Lübnan ulusal kanallarında yayınlandığı showroomda, çalışma alanlarındaki tüm ihtiyaçlara göre şekillenebilecek, sosyal alan, proje bazlı ekip çalışmasına uygun anlık toplantı alanları, izole çalışma alanı sağlayan birimler gibi yeni çalışma kültürüne uygun çözümler sunacak en yeni tasarımlar yer alıyor.





‘’Ödüllü Tasarımları Dünya ile Buluşturuyoruz’’





Bürotime’ın sürdürülebilir tasarım anlayışıyla yürüttüğü global marka yolculuğunda Türk tasarım kimliğinin önemine değinen Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu; “Eriştiğimiz yaygın franchise ağı ile dünya pazarında, ulusal ve uluslararası platformların en prestijli tasarım ödüllerine sahip ürünlerimizle ilerliyoruz. Yurt dışında edindiğimiz zengin franchise ağımızla global marka yolculuğunda ilerlerken, Türk tasarım kimliğindeki estetik ve fonksiyonelliğin kusursuz uyumunu sergilemenin ayrıca gururunu yaşıyoruz. Konsept showroomlarımızda yer alan yeni nesil çalışma kültürüne uygun ürünlerimizin yanı sıra, eğitim, sağlık, home ofis kullanım alanları için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizle de uluslararası pazardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Yoğunlaştığımız global büyüme stratejimiz çerçevesinde 2018 döneminde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri’nde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Gelecek dönemde de gerekli gördüğümüz noktalarda satış noktaları açarak gelişimimizi sürdüreceğiz.” dedi.

