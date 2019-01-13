"BALMER etiketli ballar güvenilirdir"

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, BALMER etiketli balların, güvenilir olduğunu belirterek, vatandaşların piyasada 15-25 liradan satılan ballar yerine 50 lira ve üzeri satılanları tercih etmesini istedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında Ordu'ya 10 milyon avro yatırım yapılarak bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı kurulduğunu anımsattı.

Tesiste yer alan analiz laboratuvarının baldaki tüm katkı maddelerini oranlarıyla birlikte ortaya çıkardığına işaret eden Şahin, laboratuvarın Türkiye'de üretilen tüm balları test ve analiz edebilecek güçte olduğunu belirtti.

Bal üreticilerini ve sektörün tüm paydaşlarını tesise sahip çıkmaya davet eden Şahin, şunları söyledi:

"Maalesef birçok arıcımız yıllardır katkı maddeli bal ürettikleri için kurulan bu tesise çok sıcak bakamıyorlar. Arıcılar üretilen balların şeker ve antibiyotik oranlarının yüksek olduğunu düşünerek ürünlerini buraya getirip tahlil yaptırmak istemiyorlar. Şu anda kilogramı 15 liradan bal satılıyor. Halbuki gerçek balın fiyatı daha fazladır. Arıcılarımız burada analizini yaptırdığı balları satmaları durumunda en az beş kat daha fazla kar edebilecekler."

Şahin, üreticilerin bundan sonra daha da bilinçlenmesiyle tesise ilginin artmasını beklediklerini kaydederek, gerek ihracata hazır hale getirilen gerekse iç piyasaya sürülecek balların analiz sonuçlarının İngilizce, Almanca, Arapça ve İspanyolca olmak üzere 4 dil üzerinden hazırlandığını aktardı.

- "Bu tesis sayesinde bal ihracatımız da artacaktır"

Şahin, tesiste analiz edilen balların BALMER etiketiyle satışa sunulduğunu belirterek, "Standardın çok altında şeker çıkan ve antibiyotik hiç olmayacak ballar analizi geçebiliyor. Dolayısıyla BALMER etiketli ballar güvenilir ballardır. Vatandaşlarımız piyasada 15-25 liradan satılan balları değil, 50 lira ve üzeri satılanları tercih etsin." dedi.

Bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı sayesinde hem arıcının kazancını artıracağı hem de tüketicilerin güvenle bal tüketebileceğini vurgulayan Şahin, tesise yüzde 7,5 ortaklığı bulunan OTSO olarak halka bu güvenceyi verdiklerini söyledi.

Dünyada en fazla bal üreten üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu ama çok az bal ihracatı yapıldığını ifade eden Şahin, "Açıkçası ihracatımız olmadığı sürece çok üretim yapmamızın da bir anlamı yok. Ülke olarak ürettiklerimizi ihraç da etmeliyiz. Dolayısıyla bu tesis sayesinde bal ihracatımız da artacaktır." diye konuştu.



