Balon balığı için Japonya'dan uzman gelecek

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balon balığının ekonomiye kazandırılması için üniversitelerde projeler yürütüldüğünü belirterek "Balon balığı Japonya'da yeniyor ve çok pahalı. Biz de Japonya'dan uzmanlar getirerek bir çalışma yaptıracağız." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, su ürünleri sektörünü değerlendirdi.

Türkiye'de 16 bin 682 balıkçı teknesi bulunduğunu ve sektörün Türk ekonomisine 4 milyar lira civarında katkıda bulunduğunu ifade eden Özkaya, son 10 yılda 400 bin ton balık avlandığını söyledi. Yetiştirilenlerle 650 bin ton balık üretimi olduğunu belirten Özkaya, balıkçılık sektörünün her geçen gün daha da güçlendiğini ve ürünlerin çeşitliliğinin arttığını anlattı.

Beyaz et ihracatında ilk sırada balığın yer aldığını söyleyen Özkaya, "İhracatımızda kabuklular ve yumuşakçalar da var. Kurbağalar yeni ihraç edilmeye başlandı. Özellikle Fransa kurbağaları çok istiyor. Bu ürünler ülkemizde pek tüketilmiyor ama Avrupa'da iyi bir pazara sahibiz, bunları geliştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa pazarında alabalıkta 1, çipurada 4, levrekte 5. sırada olduğunu dile getiren Özkaya, hem yetiştiricilikte hem de diğer su ürünlerinde zirvede yer almak istediklerini vurguladı.

Özkaya, Türk halkının balık tüketiminin artırılması gerektiğine işaret ederek "Mesela 'Türkiye'nin kuru fasulyesi' dediğimiz, besin değeri inanılmaz yüksek olan hamsinin sanayinin yerine insan tüketimine sunulması gerekiyor. Bizim, Türk halkının yıllık 6,5 kilogram olan balık tüketimini 15-16, hatta Avrupa düzeyi olan 30 kilograma çıkarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz kıyılarında yaygın görülen balon balığının ekonomiye kazandırılması için üniversitelerde projeler hazırlandığını anlatan Özkaya, "Balon balığı Japonya'da yeniyor ve çok pahalı. Biz de Japonya'dan uzmanlar getirerek bir çalışma yaptıracağız." diye konuştu.

Balon balığının, bulunduğu çevrede diğer türlere zarar verdiğine ve zehirli olduğuna dikkati çeken Özkaya, ekonomiye kazandırılamaması durumunda ise bu balığın Akdeniz kıyılarında yayılmasını önlemeye yönelik uygulanacak avcılık yöntemlerinin devreye sokulması ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.