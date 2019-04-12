İSTANBUL (AA) - Hadımköy-Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, "Türkiye’nin 168,1 milyar dolar ihracatının yüzde 7’si Hadımköy’den geliyor. Bölgemizde 70 bin çalışanımızla yaklaşık 20 milyar TL’lik bir işlem hacmine sahibiz. İhracatın kalbinin attığı bölgemizde Bangladeş'e ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

HASİAD açıklamasına göre, Hadımköy'de Türk ve Bangladeşli iş insanları ile diğer yetkililerin katılımıyla Türkiye-Bangladeş Toplantısı düzenlendi.

Burada iki ülke arasındaki ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, iki ülke arasında ticaret hacmini yukarı taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

"Hadımköy sanayi bölgesi, 1976 yılında kurulmuş bir sanayi bölgesidir ve Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi konumuna gelmiştir." ifadesini kullanan Bozdağ, "Türkiye’nin 168,1 milyar dolar ihracatının yüzde 7’si Hadımköy’den geliyor. Bölgemizde 70 bin çalışanımızla yaklaşık 20 milyar TL’lik bir işlem hacmine sahibiz. İhracatın kalbinin attığı bölgemizde sayın Başkan Laura Gök’ü ve Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki’yi ağırladığımız için çok mutluyuz. Bugün onlardan Bangladeş pazarı hakkında kıymetli bilgiler öğrenerek bu pazara ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bangladeş ve Türkiye arasındaki ticari açık giderek dengeli bir hale bürünmektedir"





Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Bangladeş’in Türk ihracatçılar için inşaat, altyapı, tekstil, bankacılık, enerji, ulaştırma, gemicilik, otomotiv gibi çeşitli sektörler de fırsatlar sunduğunu belirtti.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök de yüzde 7,3 büyüme rakamıyla Bangladeş’in önemli bir pazar olduğunu belirterek, pazarın iiş çevreleri tarafından yeterince iyi bilinmediğini kaydetti. Gök şunları ifade etti:

"Bu yıl, Türkiye için ihracat yılı olacak. İhracat bilmeyen şirketler dahi bu sene ihracata ağırlık vermiş durumdalar. Tam da bu noktada HASİAD ile toplantımız ihracatta oldukça bakir bir pazar olan Bangladeş ile ticaretimizin artması için büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere; ikili ekonomik ilişkilerde, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi artmaktadır. Geçen yıl itibarıyla, 850 milyon doları bulan ticaret hacminde dengeler Bangladeş lehineydi. Bangladeş ve Türkiye arasındaki ticari açık giderek dengeli bir hale bürünmektedir. Hedefimiz yıl sonuna kadar ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmaktır."





- "Dakka’ya ticaret ataşemizin atanmasını talep ediyoruz"





Ülkenin yıllık büyümesinin 3 yıl önce yüzde 6’lardan yüzde 7,86’ya çıktığını ifade eden Gök, son 10 yılda Bangladeş’teki yoksul sınıfın nüfusunun azaldığını, buna karşın orta sınıfta hızlı bir yükselişin yaşandığını kaydetti. Gök, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

Kişi başına milli gelir ise bin 700 dolarlara yükselmiş durumda. Dizi ihracatıyla birlikte Bangladeşliler, şu anda Türkiye’yi çok fazla merak ediyorlar ve seyahat rotalarına Türkiye’yi eklemiş durumdalar. Bangladeş’te Türkiye’yi tanıtım ofisleri kurularak, uçuş seferlerinin arttırılmasıyla sağlık turizmi konusunda Avrupa yerine, Türkiye’yi tercih etmelerini sağlayabiliriz.Ancak bir an önce başkent Dakka’ya ticaret ataşemizin atanmasını talep ediyoruz. Çünkü hemen hemen her sektör için Bangladeş iyi bir potansiyele sahip."

Açıklamada verilen bilgilere göre, Güney Doğu Asya’nın 160 milyon nüfusuyla dev ülkesinin DEİK’i olarak kabul edilen Federation Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI) ile turizm, ilaç endüstrisi, BT, enerji, altyapı-inşaat, sağlık turizmi, gıda ve tarımsal sektörler gibi sektörlere karşılıklı yatırımlar çekilmesi hedefleniyor.Türkiye Bangladeş’ten bitkisel tekstil elyafları; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş kumaşlar, jüt, seramik ürünleri, tekstil ürünleri ithal ederken, makine, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bu ürünlerin parçaları, pamuk, tekstil kimyasalları, demir ve çelik ihraç etmektedir.