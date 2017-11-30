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Bank Asya'nın iflas tasfiye işlemlerine başlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) iflas tasfiye işlemlerine başlandığını bildirdi.

Bank Asya'nın iflas tasfiye işlemlerine başlandı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) iflas tasfiye işlemlerine başlandığını bildirdi.

TMSF tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı ile müflis Asya Katılım Bankası AŞ'nin 16 Kasım'da iflasına karar verildiği anımsatıldı.

İflas idare memurlarının seçilmesinin ardından, müflis bankanın iflas tasfiye işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacaktır. Bu kapsamda alacak kayıt başvuruları için İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına, diğer talepler için ise 'Saray mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul' adresinde bulunan İflas İdaresine başvuru yapılması gerekmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
Asya Katılım BankasıIflasTMSF
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