Bankacılık dışı finans sektörü, üretime destek!

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2019 yılı ilk 6 ay konsolide verilerine göre;



Aktif toplamı 129 milyar TL,



Öz kaynak büyüklüğü 22 milyar TL,



Net kârı 1,7 milyar TL,



Müşteri sayısı 4 milyon olarak gerçekleşti.



Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “Sektörlerimiz geçtiğimiz yıllara kıyasla 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan ekonomik dalgalanmaları daha fazla hissetti. Zorlu geçen yıla rağmen Birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ekonomisi her zaman için zorlu dönemlerde dersine çalışmasını bilen ve bu zorlukların üstesinden gelen bir anlayış içinde olmuştur. Bu zorlu dönemde herkese görev düşüyor. Bu görev bilinciyle hareket ederek reel sektöre daha faydalı olmak adına sektörlerimizle birlikte sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Ekonomi yönetimimizin ortaya koymuş olduğu çalışmalarla birlikte verilerimizde daralmalarda azalmalar olması gelecek adına hepimizi umutlandırdı.Örneğin; otomotiv finansmanının önünü açan ÖTV ve KDV avantajları kısa süreli bir toparlanma yarattı. Yine aynı dönemde mikro kredilerde vadenin yeniden 12 takside çıkması bir canlanma yarattı. Bu gibi örnek çalışmaların devamının gelmesi önemli. Çünkü bu tarz çalışmalar sektörlerimize canlılık getiriyor.”



“FKB olarak ticareti, üretimi desteklemek adına çalışmayı sürdüreceğiz…”



Banka dışı finans kesiminin üretime destek olmak istediğinin altını çizen Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu ‘’Yeni Ekonomi Programı’’ nı takiben, ticaretin ve yatırımların finansmanını desteklemek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Birliğimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam edecek. Birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize kattığımız değeri daha da artıracağımıza inanıyorum. Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Banka dışı finans kesimi de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalışıyor. Bizler her zaman şunu söylüyoruz; bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği büyütebiliriz. FKB olarak üyelerimizi daha yalın ve hızlı kredi süreçleri ve tüm süreçlerin dijitalleşmesi anlamında destekliyoruz. Dijital dönüşüm çerçevesinde finansmana erişimi kolaylaştırma yönünde Avrupa’daki uygulamaları örnek alarak sektörel çalışmalar yapıyoruz. Dijital platformlar üzerinden müşteriye finansman sağlayabilirsek, hem tüm Türkiye’ye ulaşma fırsatımız olacağını hem de sektörümüze yeni oyuncuların katılacağını düşünüyoruz. Böylelikle bu gelişmelerle birlikte, sektörün büyümesini umuyoruz ve stratejilerimizi dijital dönüşüm üzerine kuruyoruz.”



FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi, yaygınlaştırılması gibi önemli alanlarda şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu en sağlıklı çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2019 yılının ilk yarısında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 52 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 63 milyar TL seviyelerini geçti. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacmi 59 milyar TL seviyelerinde, alacakları ise 29 milyar TL seviyelerini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü 33 milyar TL seviyelerini geçerken; öz kaynakları ise 7 milyar 518 milyon TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’ne baktığımızda sektörün işlem hacmi 7 milyar 500 milyon TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 33 milyar TL seviyesine erişirken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3.9 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 26 milyar TL’ ye ulaşmıştır.