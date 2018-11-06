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Bankacılık sektöründe istihdam bin 721 kişi azaldı

- Türkiye Bankalar Birliği: - "Eylül sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 193 bin 343 kişi oldu" - "Çalışan sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre bin 721 kişi, bir önceki çeyreğe kıyasla 472 kişi azaldı"

Bankacılık sektöründe istihdam bin 721 kişi azaldı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısının, eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine göre bin 721 kişi azalarak 193 bin 343'e gerilediğini bildirdi.

TBB'nin, Eylül 2018 dönemine ilişkin mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri" raporu yayımlandı.

Raporda, Eylül 2018 itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren banka sayısının 52 olduğu bildirildi. Mevduat bankaları sayısının 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısının 13, katılım bankaları sayısının 5 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Eylül sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısının 193 bin 343 kişi olduğu belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre bin 721 kişi (yüzde 1), bir önceki çeyreğe göre ise 472 kişi azalmıştır. Kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49'dur. Eylül sonu itibarıyla çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran, ortaöğretim için yüzde 13'tür. Eylül sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 505'tir. Şube sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre 153, bir önceki çeyreğe göre ise 31 azalmıştır. Mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 307 olmuştur."

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