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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

- BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat ayında 3 trilyon 935 milyar 955 milyon lira oldu - Sektörün dönem net karı şubatta 6,5 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat ayında 3 trilyon 935 milyar 955 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, şubat sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 935 milyar 955 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 68 milyar 520 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 421 milyar 634 milyon lira, menkul değerler 510 milyar 526 milyon lira oldu. 2018 yıl sonuna göre sektörün menkul değerler toplamı yüzde 6,8, aktif büyüklüğü yüzde 1,8, krediler toplamı da yüzde 1,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,1 oldu.



- Sektörün dönem net karı 6 milyar 487 milyon lira


Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ocakta 2018 sonuna göre yüzde 3 artarak 2 trilyon 96 milyar 705 milyon lira oldu.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 2,5 artarak 432 milyar 397 milyon liraya ulaştı.

Şubat 2019 döneminde sektörün dönem net karı 6 milyar 487 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti.

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