Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 96 milyon lira artarak 2 trilyon 282 milyar 557 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 27 Nisan ile biten haftada 10 milyar 96 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 272 milyar 461 milyon liradan 2 trilyon 282 milyar 557 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 65 milyar 131 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 89 milyar 716 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 23 milyar 767 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 955 milyar 39 milyon liraya çıktı.



- Tüketici kredileri arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 27 Nisan ile biten haftada 1 milyar 171 milyon lira artarak 409 milyar 796 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 194 milyar 147 milyon lirası konut, 7 milyar 270 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 380 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 428 milyon lira azalarak 367 milyar 502 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2 artışla 91 milyar 526 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 348 milyon lirası taksitli, 50 milyar 178 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 27 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,5 azalarak 16 milyar 946 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,8 artışla 433 milyar 226 milyon liradan 436 milyar 847 milyon liraya yükseldi.