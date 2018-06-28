Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 524 milyon lira artarak 2 trilyon 424 milyar 837 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 22 Haziran ile biten haftada 8 milyar 524 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 416 milyar 313 milyon liradan 2 trilyon 424 milyar 837 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 433 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 216 milyar 752 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 17 milyar 214 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,83 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 58 milyar 578 milyon liraya indi.





- Tüketici kredileri arttı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 22 Haziran ile biten haftada 1 milyar 610 milyon lira artarak 416 milyar 796 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 199 milyar 88 milyon lirası konut, 7 milyar 242 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 465 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 25 milyon lira azalarak 386 milyar 111 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,48 azalışla 92 milyar 167 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 750 milyon lirası taksitli, 49 milyar 417 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 22 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,62 artarak 17 milyar 650 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,27 artışla 444 milyar 402 milyon liradan 450 milyar 48 milyon liraya çıktı.



