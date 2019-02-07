Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 744 milyon lira artarak 2 trilyon 375 milyar 704 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Şubat ile biten haftada 1 milyar 744 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liradan 2 trilyon 375 milyar 704 liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 15 milyar 387 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,74 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 54 milyar 981 milyon lira oldu.





- Tüketici kredileri yükseldi





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Şubat ile biten haftada 442 milyon lira artarak 396 milyar 110 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 784 milyon lirası konut, 6 milyar 358 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 299 milyon artarak 358 milyar 933 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,7 artarak 104 milyar 489 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 448 milyon lirası taksitli, 61 milyar 41 milyon lira taksitsiz oldu.





- Yasal özkaynaklar arttı





BDDK haftalık verilerine göre bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,04 artarak 100 milyar 15 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 66 milyar 917 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal özkaynakları 1 milyar 980 milyon lira artarak 514 milyar 435 milyon liraya ulaştı.