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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

- BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 8 Şubat itibarıyla 2 trilyon 381 milyar 115 milyon liraya yükseldi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 61 milyar 446 milyon liraya çıktı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 412 milyon lira artarak 2 trilyon 381 milyar 115 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Şubat ile biten haftada 5 milyar 412 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 375 milyar 703 milyon liradan 2 trilyon 381 milyar 115 liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 6 milyar 465 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,31 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 61 milyar 446 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Şubat ile biten haftada 37 milyon lira artarak 396 milyar 147 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 304 milyon lirası konut, 6 milyar 335 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 507 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 670 milyon artarak 362 milyar 603 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalarak 102 milyar 743 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 280 milyon lirası taksitli, 59 milyar 462 milyon lira taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 artarak 100 milyar 567 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 67 milyar 599 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 617 milyon lira artarak 515 milyar 52 milyon liraya ulaştı.


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