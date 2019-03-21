Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 861 milyon lira artarak 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Mart ile biten haftada 10 milyar 861 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 433 milyar 100 milyon liradan 2 trilyon 453 milyar 961 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 2 milyar 876 milyon lira çıktı. Söz konusu haftada yüzde 0,13 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 163 milyar 720 milyon lira oldu.









- Tüketici kredileri arttı







Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Mart ile biten haftada 408 milyon lira artarak 396 milyar 974 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar 244 milyon lirası konut, 6 milyar 249 milyon lirası taşıt ve 207 milyar 480 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 44 milyon artarak 380 milyar 487 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 azalarak 99 milyar 215 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 812 milyon lirası taksitli, 57 milyar 402 milyon lira taksitsiz oldu.





- Yasal öz kaynaklar arttı







BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,36 artarak 105 milyar 433 milyon liraya çıktı.



Söz konusu takipteki alacakların 72 milyar 35 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 231 milyon lira artarak 520 milyar 419 milyon liraya çıktı.

