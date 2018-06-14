Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 956 milyon lira azalarak 2 trilyon 389 milyar 428 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Haziran ile biten haftada 5 milyar 956 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 395 milyar 384 milyon liradan 2 trilyon 389 milyar 428 milyon liraya indi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 68 milyar 734 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 187 milyar 436 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 9 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,44 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 30 milyar 947 milyon liraya çıktı.





- Tüketici kredileri arttı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 8 Haziran ile biten haftada 828 milyon lira artarak 416 milyar 139 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 197 milyar 696 milyon lirası konut, 7 milyar 313 milyon lirası taşıt ve 211 milyar 131 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 448 milyon lira artarak 383 milyar 354 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,77 azalışla 93 milyar 228 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 888 milyon lirası taksitli, 50 milyar 341 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 8 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 920 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,34 artışla 444 milyar 60 milyon liradan 445 milyar 587 milyon liraya yükseldi.