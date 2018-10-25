Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 70 milyar 208 milyon lira azalarak 2 trilyon 550 milyar 953 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Ekim ile biten haftada 70 milyar 208 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 621 milyar 161 milyon liradan 2 trilyon 550 milyar 953 milyon liraya düştü.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 621 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 324 milyar 707 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 63 milyar 237 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 2,8 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 206 milyar 304 milyon liraya geriledi.







- Tüketici kredileri azaldı







Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Ekim ile biten haftada 3 milyar 267 milyon lira azalarak 409 milyar 644 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 194 milyar 769 milyon lirası konut, 6 milyar 340 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 535 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 292 milyon lira azalarak 373 milyar 425 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2 azalışla 98 milyar 395 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 598 milyon lirası taksitli, 54 milyar 796 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 19 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 düşerek 26 milyar 527 milyon lira oldu.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 2,6 artışla 483 milyar 195 milyon liradan 495 milyar 989 milyon liraya çıktı.



