Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 265 milyon lira azalarak 2 trilyon 484 milyar 446 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Kasım ile biten haftada 22 milyar 265 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 506 milyar 711 milyon liradan 2 trilyon 484 milyar 446 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 473 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 262 milyar 868 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 4 milyar 890 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,23 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 172 milyar 648 milyon liraya çıktı.





- Tüketici kredileri azaldı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Kasım ile biten haftada 1 milyar 39 milyon lira azalarak 407 milyar 288 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 193 milyar 179 milyon lirası konut, 6 milyar 313 milyon lirası taşıt ve 207 milyar 796 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 220 milyon lira azalarak 364 milyar 693 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,90 azalışla 99 milyar 976 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 613 milyon lirası taksitli, 57 milyar 363 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 9 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,43 artarak 27 milyar 557 milyon lira oldu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 542 milyon liralık artışla 502 milyar 464 milyon liradan 503 milyar 6 milyon liraya çıktı.