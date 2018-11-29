Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 334 milyon lira azalarak 2 trilyon 464 milyar 687 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Kasım ile biten haftada 15 milyar 334 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 480 milyar 21 milyon liradan 2 trilyon 464 milyar 687 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 72 milyar 600 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 244 milyar 682 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 34 milyar 157 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 139 milyar 835 milyon liraya indi.





- Tüketici kredileri azaldı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 23 Kasım ile biten haftada 515 milyon lira azalarak 404 milyar 5 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 591 milyon lirası konut, 6 milyar 379 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 35 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 842 milyon lira azalarak 358 milyar 535 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,02 artışla 100 milyar 182 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 81 milyon lirası taksitli, 57 milyar 101 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 23 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,47 artarak 27 milyar 770 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 1 milyar 419 milyon liralık azalışla 503 milyar 306 milyon liradan 501 milyar 887 milyon liraya geriledi.



