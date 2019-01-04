Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 87 milyon lira azalarak 2 trilyon 461 milyar 759 milyon liraya indi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 87 milyon lira azaldı.



Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 462 milyar 846 milyon liradan 2 trilyon 461 milyar 759 milyon liraya geriledi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 186 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 235 milyar 756 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 14 milyar 457 milyon lira azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 159 milyar 739 milyon liraya indi.





- Tüketici kredileri arttı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Aralık ile biten haftada 133 milyon lira artarak 399 milyar 678 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 188 milyar 542 milyon lirası konut, 6 milyar 514 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 623 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 472 milyon lira azalarak 352 milyar 40 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,3 artarak 102 milyar 394 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 908 milyon lirası taksitli, 59 milyar 486 milyon lira taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 28 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 8,3 azalarak 29 milyar 784 milyon liraya düştü. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 228 milyon lira artarak 507 milyar 459 milyon liraya çıktı.