Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 30 milyar 153 milyon lira azalarak 2 trilyon 459 milyar 116 milyon liraya geriledi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Ocak ile biten haftada 30 milyar 153 milyon lira düştü. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 489 milyar 269 milyon liradan 2 trilyon 459 milyar 116 milyon liraya indi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 202 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 231 milyar 963 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 23 milyar 645 milyon lira azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 184 milyar 381 milyon lira oldu.





- Tüketici kredileri azaldı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ocak ile biten haftada 2 milyar 616 milyon lira azalarak 395 milyar 766 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 186 milyar 685 milyon lirası konut, 6 milyar 409 milyon lirası taşıt ve 202 milyar 672 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 99 milyon azalarak 351 milyar 457 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 azalarak 101 milyar 72 milyon liraya geriledi.



Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 747 milyon lirası taksitli, 58 milyar 325 milyon lira taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 18 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 31 milyar 800 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 96 milyon lira azalarak 507 milyar 483 milyon liraya indi.











