Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 52 milyon lira azalarak 2 trilyon 507 milyar 950 milyon liraya düştü.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Temmuz ile biten haftada 17 milyar 52 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 525 milyar 2 milyon liradan 2 trilyon 507 milyar 950 milyon liraya geriledi.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 12 milyar 102 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,53 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 271 milyar 1 milyon lira oldu.







- Tüketici kredileri azaldı





Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 278 milyon lira azalarak 400 milyar 773 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 179 milyar 125 milyon lirası konut, 5 milyar 997 milyon lirası taşıt ve 215 milyar 651 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 250 milyon lira düşerek 384 milyar 30 milyon lira oldu.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 azalarak 108 milyar 260 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 47 milyar 235 milyon lirası taksitli, 60 milyar 805 milyon lirası taksitsiz oldu.







- Yasal öz kaynaklar arttı







BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 117 milyar 279 milyon liraya çıktı.



Söz konusu takipteki alacakların 79 milyar 374 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 260 milyon lira artarak 567 milyar 315 milyon liraya yükseldi.



