Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 915 milyon 597 bin lira artarak 1 trilyon 957 milyar 503 milyon 872 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 915 milyon 597 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 957 milyar 503 milyon 872 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,56'lık artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,60 azalışla 988 milyar 7 milyon 85 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,27 artışla 847 milyar 214 milyon 91 bin lira oldu.Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 726 milyon dolar artarak 199 milyar 570 milyon dolara çıktı. Bunun 185 milyar 520 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 50 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 150 milyar 918 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 77 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 139 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 386 milyon dolar oldu.





- Taksitli ticari krediler yükseldi





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,34 artışla 403 milyar 245 milyon 605 bin liraya yükselirken, taksitli ticari krediler yüzde 0,17 artarak 363 milyar 21 milyon 975 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,20 azalarak 121 milyar 416 milyon 237 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 941 milyon 455 bin lirası konut, 6 milyar 30 milyon 43 bin lirası taşıt ve 209 milyar 274 milyon 107 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 6 Temmuz ile biten haftada 3 milyar 842 milyon 850 bin lira artarak 2 trilyon 287 milyar 154 milyon 867 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,62 artış gösterdi.