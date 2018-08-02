Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Temmuz ile biten haftada 15 milyar 280 milyon 339 bin lira artarak 2 trilyon 7 milyar 618 milyon 802 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Temmuz ile biten haftada 15 milyar 280 milyon 339 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 7 milyar 618 milyon 802 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,77 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,50 artışla 1 trilyon 25 milyar 354 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,36 artışla 870 milyar 123 milyon 27 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 884 milyon dolar artarak 196 milyar 547 milyon dolara yükseldi. Bunun 182 milyar 964 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 583 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 149 milyar 372 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 554 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 201 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 837 milyon dolar oldu.





- Taksitli ticari krediler azaldı





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,22 artışla 404 milyar 135 milyon 878 bin liraya çıktı, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,43 azalarak 361 milyar 558 milyon 498 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,97 yükselerek 123 milyar 803 milyon 569 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 639 milyon 257 bin lirası konut, 5 milyar 970 milyon 463 bin lirası taşıt ve 210 milyar 526 milyon 158 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 27 Temmuz ile biten haftada 14 milyar 962 milyon 851 bin lira artarak 2 trilyon 335 milyar 396 milyon 370 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,59 artış gösterdi.

