Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35 milyar 841 milyon 257 bin lira artarak 2 trilyon 151 milyar 902 milyon 148 bin liraya çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Ekim ile biten haftada 35 milyar 841 milyon 257 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 151 milyar 902 milyon 148 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,69 artış kaydedildi.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,08 artışla 1 trilyon 37 milyar 15 milyon 354 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 3,07 yükselişle 1 trilyon 3 milyar 162 milyon 994 bin liraya çıktı.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 140 milyon dolar artarak 189 milyar 123 milyon dolara çıktı. Bunun 175 milyar 389 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 734 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 308 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 950 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 72 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 116 milyon dolar oldu.





- Taksitli ticari krediler azaldı





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 azalışla 392 milyar 325 milyon 336 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,69 düşüşle 348 milyar 409 milyon 132 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,48 artışla 128 milyar 994 milyon 638 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 181 milyar 91 milyon 265 bin lirası konut, 5 milyar 384 milyon 288 bin lirası taşıt ve 205 milyar 849 milyon 783 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 26 Ekim ile biten haftada 2 milyar 48 milyon 237 bin lira azalarak 2 trilyon 390 milyar 577 milyon 421 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,85 artış gösterdi.



