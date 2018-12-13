Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 43 milyar 762 milyon 270 bin lira artarak 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Aralık ile biten haftada 43 milyar 762 milyon 270 bin lira artarak, 2 trilyon 38 milyar 695 milyon 989 bin liradan 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 artışla 1 trilyon 23 milyar 595 milyon 679 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 4,28 yükselişle 950 milyar 291 milyon 793 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 954 milyon dolar artarak 189 milyar 478 milyon dolara yükseldi. Bunun 175 milyar 362 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 116 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 540 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 627 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 103 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 92 milyon dolar oldu.





- Taksitli ticari krediler azaldı





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,39 azalışla 385 milyar 809 milyon 376 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,22 düşüşle 334 milyar 99 milyon 830 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,25 azalarak 131 milyar 286 milyon 229 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 177 milyar 831 milyon 602 bin lirası konut, 5 milyar 522 milyon 380 bin lirası taşıt ve 202 milyar 455 milyon 394 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 7 Aralık ile biten haftada 8 milyar 998 milyon 91 bin lira artarak 2 trilyon 307 milyar 623 milyon 250 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,71 artış gösterdi.

