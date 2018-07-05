Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Haziran ile biten haftada 27 milyar 367 milyon 687 bin lira azalarak 1 trilyon 946 milyar 588 milyon 275 bin liraya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Haziran ile biten haftada 27 milyar 367 milyon 687 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 946 milyar 588 milyon 275 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,39 azalış kaydedildi.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,10 artışla 993 milyar 972 milyon 449 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 4,30 azalışla 836 milyar 612 milyon 676 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 133 milyon dolar azalarak 198 milyar 844 milyon dolara indi. Bunun 184 milyar 739 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 105 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 150 milyar 13 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 816 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 974 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 936 milyon dolar oldu.







- Taksitli ticari krediler yükseldi







Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,72 artışla 401 milyar 863 milyon 183 bin liraya yükselirken, taksitli ticari krediler yüzde 0,54 azalışla 362 milyar 402 milyon 346 bin liraya geriledi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,82 yükselerek 121 milyar 660 milyon 695 bin liraya çıktı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 186 milyar 724 milyon 716 bin lirası konut, 6 milyar 58 milyon 415 bin lirası taşıt ve 209 milyar 80 milyon 52 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 29 Haziran ile biten haftada 18 milyar 455 milyon 240 bin lira azalarak 2 trilyon 283 milyar 353 milyon 775 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,11 artış gösterdi.