Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azalarak 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 9 Kasım ile biten haftada 23 milyar 865 milyon 960 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 2 trilyon 94 milyar 934 milyon 410 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,13 azaldı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,74 artışla 1 trilyon 27 milyar 787 milyon 116 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,58 gerileyerek 958 milyar 2 milyon 385 bin liraya indi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 420 milyon dolar artarak 189 milyar 203 milyon dolara çıktı. Bunun 175 milyar 324 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 879 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 721 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 72 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 21 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 510 milyon dolar oldu.





- Taksitli ticari krediler azaldı





Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 azalışla 390 milyar 810 milyon 998 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,37 düşüşle 342 milyar 537 milyon 593 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,11 azalışla 129 milyar 646 milyon 855 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 306 milyon 483 bin lirası konut, 5 milyar 411 milyon 907 bin lirası taşıt ve 205 milyar 92 milyon 608 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 9 Kasım ile biten haftada 3 milyar 902 milyon 387 bin lira azalarak 2 trilyon 346 milyar 363 milyon 874 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,92 artış gösterdi.