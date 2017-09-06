Bankacılık sektörünün ocak-temmuz dönemi karı 29 milyar lira

İSTANBUL (AA) - Türk bankacılık sektörünün net karı, bu yılın ocak- temmuz döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 29 milyar 48 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Buna göre Temmuz 2017 döneminde Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 997 milyar 430 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 266 milyar 393 milyon liralık artış gösterdi.

Temmuz sonu itibarıyla en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 943 milyar 801 milyon lira, menkul değerler 367 milyar 143 milyon lira olarak hesaplandı. 2016 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,8 ve krediler yüzde 12,1, menkul değerler toplamı da yüzde 4,4 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat temmuzda 2016 yıl sonuna göre yüzde 9,7 artışla 1 trilyon 595 milyar 304 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde sektörün dönem net karı ise 29 milyar 48 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti.