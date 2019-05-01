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Bankada parası olanlara müjde!

Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj vergisi oranlarındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankada parası olanlara müjde!
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Parası mevduatta olanlar için stopaj vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

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