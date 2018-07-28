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Bankalar bedelli için kredi atağağına geçti

Bankalar bedelli için kredi yarışı başlattı. TEB ve Şekerbank bu konuda ilk açıklama yapan kurumlar oldu.

Bankalar bedelli için kredi atağağına geçti
Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kapsamda TEB, 15 bin TL kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70’ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı  sağlıyor.

Vade seçeneklerinin 3 ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor

Şekerbank da  bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için finansman desteği sağlama kararı aldı. Banka, 15 bin TL’ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor.

Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi. Banka, ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ ile 15.000 TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.
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