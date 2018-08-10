Bankalar bedelli yarışında

BEDELLİ askerlik yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerliğin torba yasa ile yürürlüğe girmesinin ardından bedellide yaş 25, süre 21 gün, ödenecek tutar ise 15 bin TL olarak belirlendi. Yasa, 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Bedelliden en az 400 bin kişinin yararlanması ve 6 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

15 bin TL az gibi görünse de birçok kişi için aslında önemli bir tutar. Nitekim birçok gencin cep telefonundan bilgisayarına kadar kişisel eşyalarını askerlik dolayısıyla satışa çıkardığına yönelik ilanlar da bunun bir kanıtı. Diğer taraftan askerlik borcunu söz konusunu yasadan yararlanarak ödemeyi düşünen ancak nakit parası olmayan gençleri kredilendirmek için bankalar da çalışmalarını hızlandırmaya başladılar. Haberimizi hazırladığımız sırada 5 banka bedelli askerlik kredisi için koşullarını açıklamıştı. Bu bankaların gençlere sundukları imkanlara bakıldığında kredilerin vadesinin 12 ile 48 ay arasında değiştiği görülüyor. Kredilerin aylık ödemeleri ise 597 TL ile 1426 TL arasında değişiyor. Söz konusu bankaların bir bölümü ertelemeli, bir bölümü daha düşük faiz oranları ile bir bölümü de findeks kredi notunu esas alarak kredi veriyor. Kredi, bedelli askerlik talebini gösteren evrakla kullanılabiliyor. Bu evrak askerlik şubesi veya e-devletten alınıyor. Bu arada Meclis’te kabul edilen bedelli askerlik yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra uygulamaya geçeceği düşünüldüğünde, bedelli askerlik tutarını kredilendiren banka sayısının daha da artacağını söyleyebiliriz.

Bazı bankaların ise bedelli askerlik için ayrı bir kredi ürünü oluşturmayacağı, mevcut ihtiyaç kredisi faiziyle destek olacağı belirtiliyor. Şu anda ihtiyaç kredisi aylık faizi bankalara göre değişmekle birlikte yüzde 1.70-2.18 bandında seyrediyor. Yüzde 1.70’le 48 ay vadeli kredi çekenler, ayda 493 lira taksit ödeyecek. Kredi tahsis ücretleri ise 75 lira civarında.

AYLIK ÖDEME 1442 TL’DEN BAŞLIYOR



Alternatifbank: Tüketici kredisi kapsamında yer alan bedelli askerlik kredisi, banka tarafından yüzde 1.89’dan başlayan faiz oranları ile 36 ay vadeli olarak sunuluyor. Şubeler aracılığıyla yapılan kredi başvuruları 12-24-36 ay şeklinde vadelendiriliyor. Kredi faiz oranları sırası ile yüzde 1.89, yüzde 1.93 ve yüzde 2.00 olarak sıralanıyor. Ödemeler ise aylık 1442 TL ile 627 TL arasında değişiyor.



“ESKİ KÖYE YENİ ADET”



ING Bank: “Eski Köye Yeni Adet” mottosuyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve hizmetler geliştirdiklerini belirten ING Bank yetkilileri, bu kapsamda bedelli askerlik yapmak isteyen ING müşterilerinin, 15 bin TL krediyi yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranları ile kullanabileceklerini ve dilerlerse ödemeye üç ay sonra başlayabileceklerini söylüyor. 12-24-36 ve 48 ay vadeli kredilerde aylık ödemeler 1426 TL ile 498 TL arasında değişiyor.



TAHSİS ÜCRETİ ALMIYOR



Şekerbank: Yüzde 70’i Anadolu’da bulunan yaygın şube ağı sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında bedelli askerlik ile ilgili finansman taleplerine cevap verebilmek adına uygun koşullarda bir ürün geliştirdiklerini belirten Şekerbank Tarım ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, “15.000 TL’ye kadar sunduğumuz kredi imkanından faydalanacak bedelli askerlik kredisi müşterilerimizden kredi tahsis ücreti almayacağız” diyor. 12-24 ay vadeli kredilerde aylık ödemeler 1451 TL ile 834 TL arasında değişiyor.



“FAİZ ORANLARI KREDİ SKORUNA GÖRE DEĞİŞİYOR”



QNB Finansbank: Şubelerden kullandırılan bedelli askerlik kredisinde ödemeye 3 ay sonra başlama imkanıyla birlikte, şube faiz oranlarına kıyasla daha uygun faiz oranları sunduklarını belirten QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, “Kredideki faiz oranları, müşterilerin bankamızdaki kredi skoruna göre farklılık göstermektedir. Ancak 3 ay erteleme opsiyonu faiz oranında herhangi bir değişikliğe neden olmayacak” diyor. 12-24-36-45 ay vadeli kredilerde aylık ödemeler 1500 TL ile 544.86 TL arasında değişiyor.



“FİNDEKS KREDİ NOTU YÜKSEK OLANLAR AVANTAJLI”



TEB: Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunduklarını söyleyen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu kapsamda 15 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1.80’den başlayan faiz oranlarına ek olarak 3 ay erteleme imkanı sunduklarını söylüyor.

Faiz oranlarının değişkenliğindeki en önemli konunun ise tüketicilerin kredi ve kredi kartı ödemelerinin geçmiş verileri üzerinden hesaplanan Findeks Kredi Notu olduğunu hatırlatan Mendi, şu açıklamayı yapıyor:

“Eğer müşterilerimizin Findeks Kredi Notu yüksek ise daha avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor. Tabi tüm bunlara ek olarak ödeme tercihlerinde de avantajlı fırsatlar sunuyoruz. Örneğin müşterilerimiz ilk ödemelerini 1 ile 3 ay arasında erteleyebiliyor. Ayrıca TEB olarak, 3 aydan başlayıp 48 aya varan vade fırsatlarımız da bulunuyor. TEB’in Bedelli Askerlik Kredisi’nden yararlanmak isteyen müşterilerimiz, TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir.”

48 ay vadeli kredilerde aylık ödemeler 505.08 TL ile 538.42 TL arasında değişiyor.



Yapı Kredi: Yapı Kredi’de ise 24-36-48 ay vadeli kredilerde aylık ödemeler 842.77 TL ile 537.16 TL arasında değişiyor.



Bedelli askerlik kredisi alma koşulları

* Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine girmemiş olmalı.

*Bedelli askerlik kredisi çekmek için bankalar kredi notu sorgulaması da yapıyor.

*İhtiyaç kredisi çekilecekse aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek gerekiyor.



Haberimizi hazırladığımız sırada 6 banka bedelli askerlik kredisi için koşullarını açıklamıştı. 12 ile 48 ay arasında değişen ödemeler ise 1426 TL ile 597 TL arasında değişiyor. (PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR)

