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"Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Vatandaşların mağdur edilmemesi için, bazılarının yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların mağdur edilmemesi için, bazılarının yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bankacılık sektöründe vatandaşlardan alınan işlem masraflarına dikkati çekti.

Bankaların birçok kalemde vatandaşlardan ücret aldığına işaret eden Palandöken, "Dijital ortamdaki işlemler özendirilmeye çalışılsa da bunlardan da hizmet ücreti alınıyor. Üstelik bu kesintiler tüm bankalarda aynı değil. Kimi bankalar bazı işlemlerden ücret alırken kimisi almıyor. Bu ücretlere standart getirilmeli. Vatandaşların mağdur edilmemesi için, bazılarının yaptığı gibi tüm bankalar dijital ortamda vatandaşa kolaylık sağlamalı. Bankalar dijital ortamdaki işlemlerden ücret almamalı. Vatandaş dardayken bankalar gereğinden fazla karda olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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BankacılıkBendevi PalandökenIşlemMasrafTESK
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