Bankalar hızlı davranmalı şimdi kar değil ar zamanı

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sunduğu kaynağın özel sektöre aktarılması sürecinde sıkıntı yaşandığını belirterek, “Finans kuruluşlarının daha hızlı hareket etmelerini bekliyoruz. 3 kamu bankası ve kamunun 2 katılım bankasıyla birlikte özel bankaların da sistemde daha etkin yer alacağı hızlı bir yapıya acil olarak ihtiyacımız var” dedi.



Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ‘Kanal Ekonomi’ Instagram canlı yayınına katılan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Koronavirüs salgın sürecinde işletmelere sağlanacak desteklerin hızlandırması ve çeşitlendirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi. Canlı yayında ekonomi yazarı Mehmet Uluğtürkan’ın sorularını yanıtlayan Kıvanç, Koronavirüs salgınının birkaç sektör dışında tüm şirketlerin mali yapısını bozduğunu, ayrım yapılmaksızın tüm sektörlerin destek kapsamına alınması gerektiğini söyledi. ADASO Başkanı Kıvanç, “Vahim bir sonuçla karşılaşmamak için hükümetin KGF kefaletiyle sunduğu kaynağın bir an önce işletmelerimize ulaştırılması gerekiyor. Burada görev bankalara düşüyor. Bankalardan etkin ve hızlı bir reaksiyon bekliyoruz” dedi.



2017’DE ÇARKLARI YİNE KGF DÖNDÜRMÜŞTÜ



Kanunla tahsis edilmiş KGF desteğinin piyasalara yaklaşık 500 milyarın üzerinde likidite sağlayacağını, bunun da piyasayı rahatlatacağını belirten Kıvanç, 2017’deki ekonomik durgunlukta hükümetin yine KGF ile özel sektöre kaynak sağladığını hatırlattı. Kıvanç, “O gün 17,5 milyar TL olarak sağlanan kaynağın piyasaya yansıması 250 milyar TL oldu. Bu yapıldığı için 2017’de ihracatımız yüzde 10 arttı. Ekonomide yüzde 7’lik büyüme sağlandı ve 1 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlandı. Bugün de KGF ile özel sektör önemli ölçüde rahatlayacak ama bankaların şu an kar değil ar zamanı. Bu süreçten ancak fedakarlıkla, birlikle ve hızlı davranarak çıkabiliriz” diye konuştu.



NEFES KREDİSİ VE EXİMBANK DESTEĞİ HAZIRLIĞI



KGF’nin yanı sıra TOBB ve TİM’in de özel sektöre kaynak kullandırılması çerçevesinde hazırlık yaptığını anlatan Başkan Kıvanç, “Bir taraftan TOBB olarak bankalarla görüşüyoruz. Geçmişte olduğu gibi ‘Nefes Kredisi’ni bir kez daha sisteme dahil etmek için çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan geçmişte ihracatçı birliklerimizin kaynağını Eximbank kanalıyla ihracatçılarımıza sunduğumuz gibi bir modeli yeniden hayata geçirmenin çalışmasını yapıyoruz. Esnafımızın ve KOBİ’lerimizin yaşadığı sıkıntıların tamamına vakıfız. Gelişmeleri gün gün takip ediyor, ilgili makamlara rapor ediyoruz. Geçmiş dönemlerde birçok işletmemizin sicil problemi oluştu. Vergi ve SGK borçları ödenemedi. Hükümetimiz bu dönemde SGK ve Vergi borcu durumuna bakmaksızın düzenlemeye yaparak krediye ulaşma imkanı sağladı. Bütün bunları göz önünde bulundurarak işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANIN ÇAĞRISI



Şirketlerin ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ne başvurmalarını öneren Kıvanç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği alamayacak olan çalışanlarımıza da hükümetimizin 1200 TL destek vermesi bekleniyor. Sanayicisi, işçisi, esnafıyla bu süreci fedakarlıkla atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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