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Bankalar rekortmenler arasında

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyenler listesinin ilk 10 sırasına bankalar damga vurdu

Bankalar rekortmenler arasında
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ANKARA (AA) - Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2017 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nı açıkladı.
Buna göre, 2017'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni Merkez Bankasını sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ izledi.
Listenin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.
- Rekortmenlerin 52'si İstanbul'dan
En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.
Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu.
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 21'i ise isminin açıklanmasını istemedi.
Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:
Kurum Adı Türk Lirası 1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. 3.091.367.707,75 2 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2.294.828.967,34 3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 2.081.589.217,14 4 AKBANK T.A.Ş. 1.433.112.164,35 5 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1.398.457.749,26 6 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 924.334.566,62 7 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. 799.684.743,09 8 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 743.466.593,37 9 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 657.411.577,94 10 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 595.841.686,92
 

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