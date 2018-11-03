Bankalara 15 milyar lira vergi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin kurumlar vergisi rekortmenlerine bu yıl da bankalar damga vurdu. Listede yer alan bankaların vergi tutarı 15 milyar lira oldu.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye genelindeki ilk 100 sıralamasında ismi açıklanan firmalar arasında bu yıl 22 banka yer aldı.

Bankalara 2017'deki faaliyetleri dolayısıyla 15 milyar 25 milyon 849 bin 543 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Bir önceki yıl Türkiye'de 1 milyar liranın üzerinde kurumlar vergisi ödeyen mükellefler Ziraat Bankası ve Merkez Bankası ile sınırlıyken, bu bankalara geçen yıl Garanti Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası eklendi. Böylece sayı 5'e çıktı.

Listede ilk 8 sıra bankalardan oluştu. Zirveyi, 2016'da listenin üçüncü sırasında yer alan ve geçen yıl ödediği vergiyi yaklaşık yüzde 90 artıran Merkez Bankası aldı. Bankaya geçen yıl 3 milyar 91 milyon 367 bin 708 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Ziraat Bankası ise ikinci sıradaki yerini korudu. Bankaya tahakkuk ettirilen vergi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 2 milyar 294 milyon 828 bin 967 lirayı buldu.

Bir önceki yıl listenin dördüncü sırasındaki Garanti Bankası da bir basamak yukarı çıktı ve üçüncülüğe yerleşti. Söz konusu dönemde bankanın kurumlar vergisi yaklaşık yüzde 124 arttı. Garanti Bankası'na geçen yıl 2 milyar 81 milyon 589 bin 217 lira vergi tahakkuk ettirildi.

Bu bankaları 1 milyar 433 milyon 112 bin 164 lira vergiyle Akbank, 1 milyar 398 milyon 457 bin 749 lira vergiyle Türkiye İş Bankası izledi.

Gelir İdaresi Başkanlığının, 2017 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nda yer alan bankalar, listedeki yerleri ve tahakkuk eden vergi tutarları şöyle:

SIRA NO

KURUMUN UNVANI

TAHAKKUK EDEN

VERGİ TUTARI (TL)

1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.

3.091.367.707,75

2

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.

2.294.828.967,34

3

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

2.081.589.217,14

4

AKBANK T.A.Ş.

1.433.112.164,35

5

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

1.398.457.749,26

6

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

924.334.566,62

7

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O.

799.684.743,09

8

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

743.466.593,37

13

QNB FİNANSBANK A.Ş.

450.363.872,61

18

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

308.179.953,54

19

İLLER BANKASI A.Ş.

258.761.886,56

21

ING BANK A.Ş.

233.181.212,94

22

DENİZBANK A.Ş.

220.422.478,62

24

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

199.790.129,01

32

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

161.811.985,71

65

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

69.572.508,70

66

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

69.454.269,47

76

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

60.756.103,42

79

CİTİBANK A.Ş.

58.768.116,01

82

ANADOLUBANK A.Ş.

56.858.136,66

85

ODEA BANK A.Ş.

56.055.786,23

89

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

55.031.394,29

TOPLAM

15.025.849.542,69