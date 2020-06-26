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Bankaların başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Hüseyin Aydın seçildi. Başkan Vekilliği’ne ise Ümit Leblebici getirildi.

Bankaların başkanlığına yeniden seçildi

Bütün bankaların üyesi olduğu Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilliği seçimleri yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği’nin, 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 25 Haziran 2020 tarihinde yaptı. Toplantı kuruluşun yeni dönem yönetim yapısı şekillendi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü’nün 15. ve 16. Maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın’ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici’nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verdi. Böylece Hüseyin Aydın Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilmiş oldu.

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Hüseyin AydınTürkiye Bankalar Birliği BaşkanlığıÜmit Lebbebici
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