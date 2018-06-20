Bankaların eğitime desteği 10 milyar liraya yaklaştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankaların eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla 10 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık sektörü, tarımdan ulaştırmaya, sanayiden ticaret kadar pek çok sektöre finansman desteği sağlarken, eğitim alanında da kredi imkanı sunuyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün eğitim alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi 2017 yıl sonunda 8 milyar 459 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ocak-nisan döneminde eğitim kredi bakiyesi 1 milyar 106 milyon liralık artış göstererek, nisan sonu itibarıyla 9 milyar 565 milyon liraya ulaştı. Kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi, nisan sonu itibarıyla 2017 sonuna kıyasla yüzde 13,1'lik artışa işaret etti.

Nisan ayı sonu itibarıyla eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara bankaların sağladığı kredi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Nisan 2017 itibarıyla eğitim kredisi bakiyesi 7 milyar 255 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Eğitim sektöründeki 9,6 milyar liralık kredi bakiyesinin 1 milyar 848 milyon lirası kısa vadeli, 7 milyar 453 milyon lirası orta ve uzun vadeli, 263 milyon lirası ise takipteki kredilerden oluştu.





- Eğitim kredileri 13 kat arttı





Son yıllarda özellikle eğitim alanında kamu yatırımların ve devlet teşviklerinin artması, özel sektör yatırımlarının da çoğalmasını beraberinde getirdi. Son 10 yıllık süreçte bankaların eğitim kredileri incelendiğinde, bu alandaki kredi desteğinin toplam krediler içindeki payının arttığına işaret ediyor.

Nisan 2008'de 686 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün eğitim alanında kullandırdığı kredi miktarı bakiyesi, aynı dönemde toplam kredi hacminin yüzde 0,2'sine denk geliyordu. bugüne gelindiğinde 10 yıllık süreçte bu oranın yüzde 0,41'e yükseldiği görülüyor.

Böylece bankaların eğitim kredileri 10 yıllık dönemde 13 kat artış gösterdi.

Yıllar itibarıyla eğitim sektörüne kullandırılan toplam nakdi kredi bakiyesi (bin TL) şöyle:

Dönem Kredi bakiyesi 2008 823.303 2009 1.117.019 2010 1.464.380 2011 1.843.683 2012 2.282.137 2013 3.854.687 2014 4.599.610 2015 5.642.938 2016 6.521.285 2017 8.458.762 Nis.18 9.564.351