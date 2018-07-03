Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Taslağı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı yayımlandı.

BDDK'nın, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı internet sitesinde yayımlandı.

Taslakta, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, taslakta risk grubunun belirlenmesi, kredi açma yetkisinin devri ve bankanın dahil olduğu risk grubu ve mensuplar ile ilişkiler, kredi komitesinin oluşumu, çalışması ve karar alması, kredilerin izlenmesi, hesap durum belgesi alınması ve derecelendirme notu talep edilmesi düzenlendi.